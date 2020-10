Peñarol despidió a finales del pasado mes de agosto a Diego Forlán. Dos meses después, el mítico ex delantero hizo una ronda por los medios uruguayos hablando de su destitución como técnico. En 'Sport890', lamentó las críticas que se vertían sobre él y sus pupilos.

"Hay que poner lo positivo y lo negativo en general. Lo que molesta después del periodismo es que decían 'era lógico que echaran a Forlán por los puntos'. ¿Cómo lógico? Yo entiendo que había irregularidad por los resultados pero, ¿cuáles resultados?", aseveró.

"Si nosotros le ganábamos a Wanderers estábamos a un punto del primero. Tan mal no estábamos. Después me echaron, que son las reglas del juego y uno las tiene que aceptar, y Peñarol siguió jugando y he escuchado a muchos hablar, y perdió puntos y podía haber peleado por el campeonato, es decir, tan mal no estábamos", narró Forlán.

"Fijate que perdemos con Wanderers, que fue quien se despega en ese lugar y fue el que queda primero, y Peñarol después pasó a Wanderers", apostilló el de Montevideo.

Otra de las cuestiones que le duelen es que se le achacara una falta de rodaje en los banquillos como para ponerse al frente de un gigante como Peñarol.

"Después dicen la inexperiencia, los malos resultados y el tema de los jugadores. Todo tiene un porqué. También me tomé mi tiempo porque quería escuchar a todo el mundo y también es bueno reflexionar. Lo habría dicho ese día lo que estoy diciendo hoy, ya más pensado y analizado", señaló.

"También se hablaba de la actitud del equipo. Lo de que yo no trasmitía es un verso. Hay partidos que uno transmite más que otro, sin lugar a dudas, pero ¿tengo que estar gritando 90 minutos para que digan 'Forlán tiene carácter'?", concluyó.