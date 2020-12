"Tengo una felicidad increíble en el Atleti; no quiero oír nada de ofertas"

Después de salir por la puerta de atrás del Real Madrid, Llorente se ha convertido en uno de los fijos de Simeone. El Atleti le dio cobijo y el centrocampista está cumpliendo con creces.

El de Las Rozas concedió una entrevista a 'Mundo Deportivo' y admitió que está a gusto en el conjunto 'colchonero': "Tengo una felicidad increíble, tanto en lo deportivo como en lo personal. He dado un salto en mi fútbol".

"Estoy ayudando al equipo con goles y asistencias. He cambiado mi forma de jugar. Estamos logrando grandes resultados en Liga y Champions. He conseguido ir con la Selección, que es lo máximo. Es que me está yendo de diez, muy feliz, espero que cumplamos los objetivos del club", añadió.

En relación a si contempla una salida, esto es lo que dijo el futbolista: "No se me pasa por la cabeza. No quiero oír nada de ofertas. Le dije a mi tío, en relación a esos temas, que mientras esté a gusto en el club, no me comente nada. Y así lo estamos haciendo".

Por otra parte, Marcos Llorente habló del duelo contra el Chelsea en Champions. "Será una eliminatoria muy complicada. Es un gran equipo, con futbolistas fantásticos. Aún queda muchísimo tiempo para preparar esos partidos. Todo pasa por llevar una buena dinámica y eso se da ganando lo que venga hasta entonces", espetó.

Por último, el centrocampista, que admitió que se siente importante en el Atlético, recordó su partidazo en Anfield. "No soñé lo que pasó allí. Ojalá se repita en Stamford Bridge porque serviría para pasar de ronda", concluyó.