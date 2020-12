"Tenía clarísimo que debía salir del Madrid, cuando llegó el Atleti no lo dudé"

Uno de los partidos más esperados de la temporada se juega este fin de semana. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en la decimotercera jornada de Liga y Marcos Llorente no ha querido perder la oportunidad para hablar del disputado derbi.

En una entrevista concedida a la revista 'El Club del Deportista', el jugador español quiso hablar de su llegada al Wanda Metropolitano: "Tenía clarísimo que debía salir. Cuando llegó la oferta del Atleti, no lo dudé. Ahora me están saliendo las cosas muy, muy bien. Estoy muy feliz por ello. Cuando un jugador tiene minutos, crece, se hace mejor jugador, y es lo que me está pasando a mí ahora".

El mediocentro de 25 años explicó en el citado medio su cambio de posición de la mano de Diego Simeone: "Si me dices hace un año que jugaría de delantero, te digo que estás loco. He sido casi toda mi vida mediocentro, además defensivo. El míster me lo hizo ver hace mucho tiempo, me dijo que algún día me sacaría más arriba, que él creía que ahí podía dar cosas al equipo. Y bueno, así surgió en Anfield, y después de la cuarentena también jugué ahí arriba, fue todo muy muy bien".

En cuanto a la gran noche de Anfield, comentó: "Anfield fue la noche más mágica de mi carrera. Fue mi mejor partido, por todo lo que conlleva: ganar al Liverpool en Anfield, pasar la eliminatoria con los que eran campeones de Europa... Entre todos, con todo el trabajo y la lucha del equipo, conseguimos sacarlo adelante".

Además, el futbolista rojiblanco quiso hablar sobre su gran condición física, esa que tanta admiración despierta entre sus seguidores y sus propios compañeros: "Hace cinco o seis años comencé a trabajar la condición física para fortalecer todas las debilidades que tenía. Es algo fundamental que me ha dado mucho durante todos estos años".

"Debutar con la Selección es un sueño cumplido"

Por otro lado, Marcos Llorente también ha tenido tiempo de hablar de su soñado debut con la Selección Española: "Es un objetivo que siempre tienes ahí, aunque no lo pienses mucho, y a mí me ha llegado en un momento muy bueno en mi carrera. Siempre recordaré el día de la convocatoria y el del debut. Pero lo importante no solo es llegar, sino mantenerse y eso se consigue trabajando, trabajando y trabajando. Luis Enrique tiene una idea muy clara de lo que quiere y está formando un equipo con muchas alternativas para conseguirlo".

Las cifras de Llorente esta temporada ya son las mejores de su carrera en el aspecto ofensivo, gracias, claro está, a su cambio de posición en el conjunto 'colchonero' y a los minutos que el Cholo le está ofreciendo. El ex 'merengue' lleva ya cinco tantos y tres asistencias de gol en 16 partidos oficiales.

En el ataque del Atleti, a Llorente le acompaña Diego Costa, Luis Suárez, Joao Félix, Correa... uno de los equipos más ofensivos que se recuerdan en la historia del club: "Este año tenemos un equipo muy ofensivo. Salimos a la contra con mucho peligro, con mucha agresividad, como se está viendo en el campo".