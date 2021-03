"Tenía hambre y poca paciencia, por eso dejé el Madrid"

La cantera del Real Madrid ha dado muchos talentos al mundo del fútbol. Uno de ellos, el lateral zurdo Marcos Alonso.

El defensa empezó en las categorías inferiores del Madrid. Pero en la 2009-10, Marcos Alonso decidió poner rumbo a Inglaterra y se fue al Bolton Wanderers.

En una charla con 'El País', Marcos Alonso contó por qué lo hizo. "Fue una decisión tan importante como necesaria. Quería jugar y crecer como futbolista... y allí lo veía difícil. Cuando dije a mis padres que me iba no sé si les gustaría, pero me apoyaron. Mi padre, por su experiencia como profesional, sabe lo que se siente al jugar y sentirse importante. Mi madre lo entendía menos, pero también me apoyó", relató.

"Para un chaval de la cantera siempre es complicado. En ese momento no tuve paciencia para pelear. A esa edad lo que quieres es jugar. No comprendes que llegue el domingo y no juegues, que es lo que has estado haciendo hasta ese momento", continuó.

Reconoció que el proceso fue difícil, pero dijo no sentir remordimiento alguno por aquella decisión: "Estaba en el mejor club del mundo, era una pasada... Pero con esa edad, entre el hambre que tenía y la poca paciencia, quería jugar donde fuera y decidimos salir. No me arrepiento", enfatizó.

Por último, habló sobre la vuelta de octavos de final de la Champions que espera ante el Atlético. En la ida ganaron por 0-1. "Sabemos de la dificultad que entraña el encuentro. No damos nada por ganado. Tendremos que hacerlo aún mejor que en la ida para pasar", finalizó.