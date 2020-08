"Tenía otras ofertas, pero la del Villarreal era la mejor"

Este lunes se hizo oficial la cesión de Take Kubo al Villarreal. El 'submarino amarillo' y el Real Madrid acordaron la cesión del jugador nipón, que este curso ha firmado una gran temporada en el Mallorca.

Pues bien, este martes Kubo ya ha sido presentado de forma oficial con su nuevo equipo, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado del presidente Fernando Roig.

"Estoy muy feliz. Ya conozco el campo, y la ciudad deportiva, jugué aquí con el Mallorca y me pareció espectacular. Ojalá podamos hacer un gran temporada", comentó Kubo ante la prensa.

Sobre su salida temporal del Madrid, explicó: "Es la mejor opción y eso pensamos tanto mi familia como mi representase. Ahora tengo que demostrarlo. Estoy dispuesto a jugar donde sea, menos de defensa o portero".

A pesar de su juventud, el centrocampista asiático afirmó que no le asusta la cantidad de jugadores de calidad que el Villarreal reúne en la línea medular.

"Hay muchas competencia, pero tengo que disfrutarla, pero es un deporte colectivo y nos tendremos que ayudar entre todos.No sé quien va a venir, pero sí los jugadores que están aquí y tienen un gran nivel, contra ellos ha sido uno de los peores partidos cuando me enfrenté a ellos ", recalcó.

También tuvo el japonés tiempo de hablar de los fichajes del club: "No se quién más va a venir, pero se los que están aquí. Todos tienen un gran nivel . Es uno de los partidos que peor me sentí como rival. Jugar cada domingo me motiva".

En cuanto a las ofertas que ha recibido, Kubo declaró: "Son las noticias, algunas son verdad y otras no. Había otras ofertas, pero esta era la mejor y por eso estoy aquí".

Finalmente, el japonés no quiso hablar del conjunto 'merengue': "La intención es hablar solo del Villarreal. No pienso en otra cosa. Estoy 100% al servicio del Villarreal y ojalá haga un gran año".

Por su parte, el presidente del club, Fernando Roig señaló: "Esperemos que sirva esta temporada para conseguir nuevos éxitos y que se complete tu formación. Esperamos tener una buena temporada con el equipo que el Villarreal está formando este año".