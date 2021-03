"Llegué con 105 kilos y tenía panza, pero los memes me dieron fuerza"

Los memes suelen herir las sensibilidades de algunos jugadores en tardes o noches para olvidar. Pero a Guarín, las redes le dieron la fuerza que necesitaba para recuperar el tono físico.

Y es que el jugador admitió en sus redes sociales que, a su llegada a Millonarios, su forma no era la más adecuada: "No tenía el cuerpo de un futbolista profesional. Tenía panza y cuando me miraba al espejo no lo podía creer. Pero el ver los memes me dio fuerza y las ganas de trabajar".

"Tomé los memes y cada vez que iba a comer los miraba, y de una cerraba la boca. No es sencillo, pero que hablen mal de uno es una fuente grande de energía", agregó al respecto.

Guarín desveló su peso actual y con el que aterrizó en Bogotá: "En dos meses bajé 14 kilos, llegué con 105 y debo estar por los 79. Todavía tenemos más trabajo, pero más motivados que siempre. Sé que lo puedo lograr, que puedo volver a estar en mi mejor forma".