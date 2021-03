A sus 35 años, Osvaldo está más que afianzado en el mundo de la música. No dudó en dejar el fútbol en el momento adecuado para crear su propia banda de rock, algo que le está llenando de vida.

Este martes, el de Lanús pasó por 'ESPN' y habló sobre lo que vivió en el mundo del fútbol: el Boca-River del 2015, su salida del 'Xeneize', su retirada, la muerte de Maradona...

De lo primero que habló fue de ese episodio polémico con el gas pimienta en la Bombonera por Copa Libertadores y la entrada de D'Onofrio, presidente del 'Millonario', al terreno de juego.

"Tenía unas ganas de meterle una piña en los dientes a D'Onofrio. ¿A dónde va? ¿Qué vienes a hacer circo a la Bombonera? No me parece. Después, los jugadores tenían los ojos estallados. Te pones en lugar de ellos y eso no me gustaría", afirmó.

Y no contento con sus palabras, también tuvo para la CONMEBOL, que decidió darle por ganado el partido a River: "La ilusión de mi sobrino también se la robaron cinco gordos de traje en un escritorio. ¡Mafiosos!".

Por otra parte, Osvaldo le pegó fuerte a Guillermo Barros Schelotto por su salida en 2016. "Lo amaba como jugador. Pero no era una persona que se prestara a la charla. Tenía un problema, no solo conmigo. Con los de jerarquía. Lo del cigarrillo en el vestuario de Nacional fue una excusa. Una amargura ese tipo", espetó.

Por último, el ex delantero, que reconoció que la pandemia lo retiró, habló de lo que sintió cuando falleció Maradona. "Esperaba que fuera mentira. Lo voy a amar toda la vida. 15 días después me cayó la ficha. Me encerré en el baño de mi casa con las camisetas que tenía y me puse a escuchar todas las canciones de Maradona habidas y por haber. Le hice un tango", concluyó.