"Teníamos que recuperar ese convencimiento"

La goleada por 2-6 de River Plate ante Nacional dejó satisfecho a Marcelo Gallardo, que analizó el partido en sala de prensa. La roja al inicio del encuentro, esencial para la facilidad 'millonaria'.

"No era un partido fácil, creo que vinimos a jugarlo con enfoque y concentración. Nos plantamos bien de entrada, nos sentimos cómodos y la expulsión nos abrió el camino", aseguró el técnico.

"Por momentos bajamos un poquito, les permitimos meter un gol, pero el equipo jugó muy bien más allá de lo numérico. Mostramos una diferencia futbolística con creces y estoy muy contento", añadió.

Un paso adelante de cara a la semifinal: "Jugamos con un enfoque diferente al estar a un paso de una nueva semifinal continental. Teníamos que recuperar el convencimiento, el funcionamiento colectivo y nos permitió hacer la diferencia. Jugamos con mucha seriedad sabiendo que la serie no estaba definida".

Y cerró con la explosión de Jorge Carrascal: "Ahora está para jugar. A veces considero cuando un jugador me puede dar algo que el equipo no encontraba, que era su calidad técnica y su fantasía en el juego. No estábamos teniendo eso y necesité tenerlo en condiciones".