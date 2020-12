Ter Stegen eligió su mejor parada, la de Múnich en 2015

Uno de los grandes porteros del panorama futbolístico es Ter Stegen. El alemán, que lleva más de seis años en 'Can Barça', se ha convertido en una pieza indiscutible para los técnicos que han pasado por el Camp Nou.

El germano, a lo largo de su carrera, se ha enfrentado a una infinidad de rivales pero hay uno que le ha tenido bastante miedo. Podemos decir que ha sido como su 'bestia negra'.

Ya lo dijo en marzo en la cuarentena y nueve meses después lo ha vuelto a repetir, ante las cámaras de 'Rakuten Sports'. Para Ter Stegen, su mayor pesadilla hasta la fecha ha sido el ya retirado Aritz Aduriz.

"Tiene el toque, el tacto, el 'feeling' para estar ahí en el área, y ese es Aduriz. No me pongo casi nunca nervioso delante de algún jugador. Yo me centro en lo que tengo que hacer, no te da casi tiempo para estar ahí nervioso", dijo ante la pregunta de un aficionado.

En relación a sus tres mejores paradas, el alemán afirmó que no hay una en concreto. Eso sí, el cancerbero recordó con una gran sonrisa la doble parada en Múnich en 2015, en las semis de Champions frente al Bayern.

"Quizá esa por cómo estaba la situación. No solo por la parada, el momento no era bueno. Nosotros no estábamos muy finos y era importante que no nos marcasen", dijo Ter Stegen.