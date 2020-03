Ter Stegen solo renovará cobrando como el número uno

Con apenas 22 años aterrizó Marc-André ter Stegen en el Barcelona, allá por la temporada 2014-15. Poco a poco, fue ganando protagonismo bajo los tres palos azulgranas, hasta convertirse en líder indiscutible de la portería.

Ya con 27, el guardameta internacional alemán ha disputado un total de 223 encuentros oficiales como 'culé', encajando 206 dianas, lo que se traduce en una media de 0,9 goles por partido.

Indiscutible en la portería catalana, el contrato del alemán alcanza hasta junio de 2022, por lo que Ter Stegen ya ha comenzado a pensar en la ampliación de su vinculación, ya que en su mente tan solo está la posibilidad de seguir vistiendo de azulgrana.

Según informa 'Mundo Deportivo', Ter Stegen quiere cobrar a la altura de lo que él mismo piensa que es, el mejor portero del mundo, por lo que espera recibir un salario acorde a este nivel.

En unas declaraciones ofrecidas el pasado mes de febrero, en las que habló de su posible renovación contractual, dejó claro que por su cabeza solo pasa permanecer en el Camp Nou.

"Me quedan dos años más de contrato. Estoy muy contento en Barcelona. Me siento como en casa. Mi intención es seguir. Habrá que ver cómo evoluciona todo. Hay conversaciones, pero no hay prisa. Estoy centrado en la temporada", explicó.

Por eso, su agente, Gerd vom Bruch, se reunió el pasado jueves con Eric Abidal para seguir avanzando en la renovación del contrato de uno de los mejores guardametas del momento en el panorama internacional.

En aquel ya mencionado año 2014, el Barça pagó tan solo 12 millones de euros al Borussia Mönchengladbach por el meta. Tras mejorar su contrato en la primavera de 2017, los catalanes elevaron su cláusula de rescisión hasta los 180 millones de euros. Aunque parecía una barbaridad, ahora podría estar al nivel de un grande de Europa.

De ahí que, una vez aclarado que tanto el jugador como el club quieren seguir trabajando juntos, lo principal sea mejorar sus condiciones, algo que pasa también por elevar su salario dentro del equipo. Y es que Ter Stegen quiere un sueldo a la altura del número uno.