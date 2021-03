Ter Stegen y sus inicios ¡como delantero!: "No hay edad para ser portero"

Ter Stegen, aunque sea actualmente uno de los mejores porteros del mundo, comenzó como delantero y no fue hasta los diez y once años cuando se calzó los guantes. Contó esta y otras anécdotas en una ronda de preguntas y respuestas en Twitter durante la que también analizó la situación actual del Barça.

Un aficionado le mandó una foto de su hijo en la portería del jardín de su casa y le pidió que contara con qué edad supo que quería ser guardameta. "¡Buena foto! A esa edad (el chico tiene seis), yo todavía era delantero. No fue hasta los diez u once años cuando cambié de posición. No hay una edad para ser portero, lo importante es disfrutar de la posición en la que se juegue y del fútbol", contestó.

Acerca de los últimos partidos del conjunto azulgrana en Liga, dijo: "Buenas actuaciones colectivas en las que todavía podemos mejorar. En abril, ¡vamos de nuevo!". También eligió, como era de esperar, a la Selección Alemana como el equipo que quiere que gane la Eurocopa.

Centrado en las siguientes citas del Barça, comentó: "Ahora hay tres partidos importantes con Alemania, tres partidos que queremos ganar. Después, hay diez partidos de Liga, muchos partidos para el final para presionar a los demás. Y la final de Copa. Estamos motivados al 100% para todos estos partidos".