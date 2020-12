El tercer escalón de Messi en su año más extraño

Robert Lewandowski se llevó el The Best 2020. No tuvo demasiado rival el polaco en las votaciones, cuya ponderación le otorgó 52 puntos. 38 sumó Cristiano Ronaldo y 35 fueron al casillero de Leo, que cede su corona en el premio de la FIFA para entregársela al 'killer' polaco.

Un rato después de confirmarse por decimocuarta vez en el XI de FIFPro, Messi supo que era tercero en el The Best. El galardón de la FIFA le ha dejado en segundo lugar en dos ocasiones (2016 y 2017) y en una incomprensible quinta plaza (2018). Sí se embolsó el premio de 2019.

Leo Messi ha vivido un año extraño, en lo anímico, institucional y deportivo. Tras encumbrarse nuevamente como el mejor a ojos de los organismos futboleros y proclamarse ganador del The Best y el Balón de Oro de 2019, la errática marcha del equipo y la pandemia arrasaron con todo. Cierto es que el Barcelona ha venido sufriendo golpes en Champions al tiempo que ganaba Ligas con autoridad y sorteaba obstáculos como club, pero esta vez Leo no fue suficiente.

Messi ha acostumbrado al mundo a tal grado de salvajadas que sus 34 goles y 26 asistencias en 49 encuentros con el Barcelona y la Selección Argentina parecen saber a poco. Estos hitos individuales los ha logrado en los plazos que ha determinado la FIFA para las votaciones (del 20 de julio de 2019 a 7 de octubre de 2020). También consiguió anotar la diana 700 de su carrera.

Máximo goleador y asistente de la última edición de Liga, al rosarino le penalizó la no consecución de ningún trofeo y la severa eliminación en Champions League a manos del devastador Bayern de Múnich. El 2-8 de Lisboa queda en la memoria como uno de los grandes chascos que ha vivido el astro, que poco después detonó una bomba.

Esta bomba fue el burofax enviado al FC Barcelona para comunicar su deseo de marcharse, finalmente truncada por desavenencias en la interpretación del contrato que le une a la entidad catalana hasta junio de 2021. Josep Maria Bartomeu se fue, Messi sigue. A sus 33 años, la FIFA le considera entre los mejores como queda recogido con su presencia entre los finalistas del The Best 2020. Los votos de aficionados, periodistas, seleccionadores nacionales y capitanes han dictado sentencia. Uno de los mejores de siempre, si no el mejor, para muchos de ellos.