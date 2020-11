Terrats no se esperaba ser titular, pero cree que lo hizo bien

Terrats se suma a la causa del Girona esta temporada. Por la plaga de sancionados en el equipo, Francisco Rodríguez tuvo que tirar de él para completar el once titular en el choque ante el Zaragoza. En sus declaraciones posteriores, dijo que se vio bastante bien en el campo.

"Fue un día muy especial que recordaré toda la vida. Estoy muy contento. Los días previos, estaba un poco nervioso, no me esperaba jugar, pero con las expulsiones... Fue una sorpresa, no entraba en nuestros planes. Cuando me llamó el míster diciendo que iba a entrenar esta semana y jugar, no me lo creía. Estoy muy contento por jugar, por ser titular y por los minutos que he tenido. Con muy buenas sensaciones", dijo.

"Solo entrené el martes. No me esperaba jugar de titular, sinceramente. Hablé con el míster, que me dio buenos consejos y los objetivos del equipo para este partido. Lo entendí y lo traté de trasladar el campo. Creo que me salió bien", explicó además.

Y concluyó: "Estoy contento por el debut y mi juego, pero también un poco triste por el resultado y por irnos con un sabor amargo. Con 0-2 en el 90', todos pensábamos que íbamos a ganar, pero esto es el fútbol. Una pena". Terrats, un nuevo efectivo al servicio de Francisco Rodríguez que aprobó con nota en su debut.