Terzic alabó al Sevilla: "Es un club muy bien gestionado y exitoso"

Terzic -quien dejará su puesto a final de temporada en favor de Marco Rose- tiene en muy alta estima al Sevilla y no lo ocultó en la rueda de prensa previa a su partido de octavos de final en la Champions League. El entrenador del Borussia Dortmund analizó a los de Lopetegui, a los que ve completos, y pidió a los suyos unión.

"El Sevilla es un club muy bien gestionado y exitoso, sus títulos a nivel europeo lo demuestran. También está en el cuarto puesto a nivel nacional este año y es fuerte tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva", aseveró como perspectiva general acerca de los españoles.

Respecto al nivel actual de su plantel, explicó: "Cuando las cosas no van bien, hay que permanecer unidos, como en una familia. Somos un equipo que va en la misma dirección, pero, por supuesto, los jugadores experimentados tienen el deber de liderar al equipo por encima de los de 16 o 17 años".

De paso, actualizó el parte de bajas del equipo: "Zagadou, Meunier y Hazard también entrenaron por primera vez hoy y Bürki está avanzando, pero solo podremos contar con a Thomas (Meunier) como disponible para el partido del miércoles en Sevilla".

Mateu Morey, español, también habló en rueda de prensa

Uno de los futbolistas españoles del Borussia Dortmund, Mateu Morey, también compareció en la rueda de prensa por ser del mismo país que el rival. Nació en Petra, en las Islas Baleares, y, aunque tiene tan solo 20 años, está apareciendo cada vez más en el primer plantel.

"Siempre trato de darlo todo, ya sea en los entrenamientos o en un partido. No pienso si me voy a sentar en el banquillo o no, solo quiero que juguemos como equipo y avancemos una ronda", aseguró. De él, Terzic dijo: "Estamos muy contentos con el desarrollo de Mateu. Estoy 100% seguro de que Mateu tiene un excelente futuro en el fútbol y ojalá también con nosotros".