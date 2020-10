Test de COVID-19 semanales en Segunda B, Tercera y fútbol femenino

La RFEF informó oficialmente de nuevas medidas contra el coronavirus en el fútbol no profesional masculino, en el femenino y en fútbol sala. Los equipos tendrán que hacerse pruebas semanales. Así, la Federación espera tener mejor controlados los casos para garantizar el transcurso normal de las competiciones.

En el escrito, se indica que las pruebas se harán de forma "semanal siempre que en esa semana haya jornada o jornadas de competición para las categorías de Segunda División B, Tercera División Masculina, Primera y Segunda División Femenina, y Primera y Segunda División de Fútbol Sala Masculino y Femenino".

También se explica que la fórmula será "cada 14 días siempre que en ese periodo haya jornada o jornadas de competición para las categorías de Primera Nacional Femenina, Segunda División B y Tercera División de Fútbol Sala, División de Honor Juvenil de Fútbol y de Fútbol Sala y Liga Nacional Juvenil".

Todo aquel futbolista que no pase las pruebas "no podrá disputar un partido oficial de las categorías de ámbito estatal“ y que "si un equipo no hubiera pasado los test obligatorios según la secuencia marcada o no tuviera el número mínimo de jugadores/as que hubiera pasado los test obligatorios, se dará el partido por perdido".

Los equipos no profesionales que participen en la Copa del Rey también tendrán que pasar los test, que sufragará la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Este nuevo paquete de medidas entrará en vigor a partir del 14 de noviembre.