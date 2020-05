Tévez intercede y acerca al City a Thiago Almada

Thiago Almada es la próxima sensación del fútbol argentino. Con solo 19 años, el joven mediapunta de Vélez está en la agenda de casi todos los grandes de Europa, y ahora también del Manchester City.

El club 'skyblue' se acerca a Thiago Almada, y lo hace gracias a Carlos Tévez. El ariete de Boca, ex del City, es el ídolo del joven futbolista de Vélez. Le ha tomado como su referente, y eso puede jugar a favor de los 'citizens', donde el 'Apache' jugó de 2009 a 2013, tras abandonar el United.

Thiago Almada salió de Ciudadela, concretamente del barrio conocido como 'Fuerte Apache', como Tévez (de ahí el apodo del futbolista de Boca). Carlitos ha sido su ídolo desde pequeño, y, según 'The Sun', el City podría aprovechar esa circunstancia para vestirle de 'skyblue'.

El Manchester United irrumpió en la puja recientemente, y el 'factor Tévez' en este caso juega en su contra. Aunque estuvo dos años cedido en Old Trafford, el 'Apache' no cuajó allí, y el City no desaprovechó la oportunidad de hacerse con él.

Guardiola ve a Thiago Almada como el sustituto ideal de un David Silva cuyo tiempo en la élite se acaba. El problema es que tiene contrato con Vélez hasta 2023, y el club argentino se niega a negociar: exige 22 millones o nada.