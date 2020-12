Tévez volvió a recordar a Diego: "Me das fuerza para seguir..."

Una de las imágenes de esta Copa Libertadores fue la dedicatoria de Tévez en Porto Alegre. El 'Apache' hizo un Messi y enseñó al mundo la camiseta de Boca de 1981 con el '10' de Maradona.

El delantero quiso honrar la memoria de su amigo Diego, que falleció el pasado miércoles 28 de noviembre. Un gol y una mirada cómplice al cielo.

24 horas después de su tanto ante Internacional, Carlitos subió a Instagram su celebración en honor al 'Pelusa' y escribió una pequeña carta.

Y la carta dice así:

"Todo homenaje que pueda hacerte siempre va hacer una pequeñez por lo grande que sos. Esta foto refleja que todavía no caigo en que no estés más con nosotros. Apunto al cielo, pero mi mirada es hacia el piso. Pero también sé que allá donde estés, me das fuerza para seguir. No sé si estaré a la altura, pero de una cosa estoy seguro: dejaré mi corazón para hacer feliz. ¡Te extraño, amigo!".