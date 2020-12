Tévez y su recuerdo a Diego: "Seguramente nos mire desde arriba"

Tévez volvió a ser esencial para Boca Juniors. Marcó el único tanto del partido y, en su festejo, se acordó de Diego Armando Maradona para dejar una estampa que ya quedará siempre en el recuerdo. El delantero habló para los medios oficiales de la competición.

"Era un pequeño homenaje a Diego, una camiseta que me regaló. Muy feliz por darle esta alegría. Seguramente nos esté mirando desde arriba. Se lo quiero dedicar a la familia de Maradona y a la mía", aseguró el 'Apache'.

"Fue duro, creo que lo pudimos sacar adelante. El equipo hizo frente en el campeonato local. Quiero felicitar a los chicos", añadió el '10'.

Tévez advirtió del largo camino que todavía queda: "No es un momento agradable para la sociedad argentina. Perdimos a un gran mito, a un héroe. No era fácil entrar a jugar. Pero mis compañeros lo hicieron muy bien. Esto no está acabado. Es la Libertadores. Dimos un gran paso pero falta mucho".