Thauvin confirma que se queda en el Marsella

Thauvin (27) confirmó en un directo de Instagram, que emitió este sábado junto a Malik Bentabla, que no se irá del OM. El extremo fue relacionado con el Milan en las últimas horas.

"Yo te lo confirmo, yo seguiré en el Olympique de Marsella, porque veo que todos los días suceden cosas y veo mi nombre. Sabéis perfectamente lo que significa el club para mi", afirmó rotundamente.

"Aquí estoy bien y, además, he perdido una temporada entera. No me quiero ir si jugamos Champions cuando he estado varios años luchando por ello", explicó.

El Marsella tiene que vender para equilibrar un déficit de 60 millones de euros, pero Thauvin, cuyo contrato acaba en junio de 2021, no tiene intención de dejar el club.

El extremo tuvo que parar durante cuatro meses por unos problemas en el tobillo que le hicieron pasar por el quirófano y en marzo el coronavirus evitó que siguiera jugando, por lo que este curso tan solo ha disputado dos partidos.