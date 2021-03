Thauvin sigue sin aclararse... y el Sevilla no le quita ojo

En Marsella se tiene prácticamente asumido que Florian Thauvin se marchará este verano. Tras ocho temporadas, el extremo no cerró su renovación antes de enero y el Sevilla es el club más interesado en ficharle.

Durante las últimas semanas se ha vuelto a especular con la opción de su aterrizaje en Sevilla y 'Estadio Deportivo' resalta que Monchi sigue al acecho. Tendrá que competir con clubes como Milan o Leicester.

Ahora Thauvin ha vuelto a hablar y como era de esperar, no ha aclarado nada. En su última comparecencia lo dejó todo en el aire pese a la llegada del nuevo presidente: "¿Mi futuro? No tengo ni idea. Siempre he tenido una muy buena relación con Pablo Longoria. Veremos qué pasa en el futuro, pero no sé más que eso por el momento".

"No logramos llegar a un acuerdo en diciembre, pero no por eso se cerró la discusión. ¿Si podría este cambio influir en mi decisión? Por qué no, todas las cartas se están redistribuyendo con una nueva dirección", insistió Thauvin.

Se refería no solo a la llegada de Longoria, también a la del entrenador Jorge Sampaoli. Habrá que ver cómo encaja el argentino, que entre sus primeras palabras como entrenador del Olympique de Marsella también se refirió a la situación del de Orleans.

"Siempre espero que los grandes jugadores se sientan implicados en un proyecto personal. Tiene que encontrar su nivel para que podamos contar con él. Significa mucho para el club. No está teniendo su mejor año, pero sabemos lo que vale. Es un jugador con el que me gustaría contar. Cuando está bien, es determinante", espetó.