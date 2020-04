'The Sun': el United ya tiene un principio de acuerdo con Sancho

Según avanzó 'The Sun' en la noche del domingo, ya hay un principio de acuerdo entre Manchester United y Jadon Sancho para que el inglés se incorpore al club de Old Trafford. Mucho se viene hablando del fichaje de Sancho por el United, que ha convertido esta operación en prioridad.

La citada infomación señala que ambas partes ya han acordado incluso la letra pequeña, como la duración del contrato, el salario y otros aspectos contractuales relacionados con las variables. Queda el pacto con el Borussia Dortmund, claro.

Y no es cosa baladí. El Borussia no tiene intención de dejar escapar a Sancho por menos dinero de lo que el United invirtió hace casi cuatro por Paul Pogba. Entonces, pagó 105 millones por el francés. En Old Trafford deben ponerse a hacer cuentas. Si el coronavirus lo permite, será uno de los fichajes del verano.

El Borussia Dortmund querría renovar al futbolista, ex del City y una de las sensaciones de Europa. Sancho querría volver a Inglaterra y el United quiere edificar su enésima reconstrucción acerca del joven delantero.

17 goles y 18 asistencias suma Jadon Sancho en lo que va de curso. El atacante también ha dado pie a las especulaciones en los últimos días. Según 'The Sun', ya ha dicho que "sí" al United.