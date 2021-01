'The Times': el Tottenham no quiere una temporada extra de Bale

El Tottenham vive una ilusionante temporada en la segunda etapa de José Mourinho, pero Gareth Bale no tiene el papel protagonista que esperaba tras su salida del Real Madrid al equipo británico a modo de cesión.

La vuelta del hijo pródigo a Londres no ha cumplido las expectativas. Por ello, tal y como desvela 'The Times', el club no tiene en mente prolongar la estancia de Bale un segundo año.

El diario asegura que la vuelta de Bale se trata solo de "un gesto para ayudar a uno de sus héroes del pasado", pero el salario del 'Expreso de Cardiff', de 34 millones de euros netos, se aleja de la capacidad de la entidad para un jugador que, por ahora, no es diferencial.

"Un año de cesión y regreso a Madrid", cerró la fuente citada. Por tanto, si Bale no eleva su nivel de rendimiento en la recta final de campaña, tendrá que encarar su vuelta al Real Madrid.

Lo cierto es que Bale no juega un papel importante en los planes de Mourinho. Acumula 623 minutos en lo que va de temporada en 12 partidos, la mayoría de ellos en Copa EFL o Europa League. Hasta ahora, suma tres dianas en su casillero.

Tampoco ha tenido suerte en Inglaterra. Las lesiones han vuelto a lastrar al delantero en varias ocasiones, por lo que ha sido difícil mantener la regularidad.

Un futuro por ello algo oscuro para el galés, que tendrá que cambiar la visión del Tottenham durante los próximos meses si no quiere retomar su complicada situación en el Madrid, donde contó con un rol más que secundario.