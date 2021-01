Theo y Achraf, las dos piezas que Zidane dejó ir y en las que ahora basaría su juego

Ante Osasuna, el Real Madrid evidenció una vez más sus problemas para generar peligro en estático. Incorpora hombres, pero no logra desbordar y sus argumentos se quedan a veces justos. Eden Hazard o la ausencia de Odegaard estuvieron en boca de todos.

Como ya sucedió contra el Elche o frente al Celta, aunque esta última vez con éxito, las acciones ofensivas en estático del equipo de Zidane seguían un mismo esquema. Modric se descuelga, Benzema baja e intenta generar espacios, pero se crea un embudo en la frontal del área.

Entonces es cuando aparecen los centrales para ayudar en la circulación y se suman los laterales, espcialmente Ferland Mendy. Cuando se produce una pérdida, algo que se acentuó entre octubre y noviembre con las derrotas frente a Shakhtar Donetsk o Cádiz, el peligro en contra es mayúsculo.

Quedémonos ahí, en el nombre del francés. Porque los datos de 'ProFootballDB' muestran que es el segundo jugador del Madrid con más regates intentados (84) y el que más ha acertado (61). Por detrás en éxito, los otros dos nombres citados: Karim Benzema (48) y Luka Modric (48).

Sin embargo, Mendy no ha conseguido dar ninguna asistencia ni marcar ningún gol este año. No se duda de él, pero es más un problema que una virtud del conjunto blanco que su principal argumento de desborde sea el lateral zurdo, y no otros futbolistas más creativos y ofensivos.

Theo Hernández y Achraf

Pero si ese es el guión que pretende Zinedine Zidane, llama la atención que él mismo prescindiera de dos de laterales ofensivos más relevantes del fútbol europeo: Theo Hernández y Achraf Hakimi. Ambos pasaron por sus manos en fases distintas de madurez, pero lejos ya dejaban destellos y ahora explotan en el verde de Milán.

Quizá el caso más claro es el de Achraf, que en el Borussia Dortmund ya tenía un papel ofensivo importantísimo, aunque con otro esquema. Cuando tenía que regresar al Madrid, el francés optó por quedarse con Odriozola y los blancos aprovecharon para hacer caja con él. 40 millones pagó el Inter.

La cuestión es que en la actualidad, son dos de los tres laterales con mayor producción ofensiva en Europa. Achraf Hakimi es el defensa más goleador de las grandes Ligas con seis tantos, y Theo es el tercero con cuatro. En medio está Gosens, carrilero zurdo del Atalanta.

A estos datos, el hispanomarroquí suma cuatro asistencias, las mismas que un Theo que la temporada pasada ya hizo siete goles en el Milan. Y en una defensa de cuatro, como la que utiliza Zidane en el Real Madrid.

Considerando la relevancia que tienen los laterales en el juego del Real Madrid, Carvajal sí ha dado un par de asistencias en sus pocas apariciones por lesión, estas dos salidas cobran algo más de peso visto su impacto lejos del Santiago Bernabéu (y el Di Stéfano).