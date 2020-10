Theo ya avisa a Achraf: "Es muy bueno, pero no le dejaré pasar"

El Inter recibe la visita del Milan en la cuarta jornada de la Serie A, o lo que es lo mismo, el próximo 17 de octubre. Como es lógico, el derbi de Milán se robará todas las miradas no solo en Italia, sino en el resto del mundo.

Y pese a que todavía falta una semana, los protagonistas del encuentro ya van calentando un poco el ambiente, tal y como ha hecho Theo Hernández, que no ha dudado en enviarle una advertencia a Achraf Hakimi.

En unas declaraciones concedidas a 'Corriere della Sera', el zaguero francés ha comentado sobre el marroquí: "Es un jugador muy bueno, pero no le dejaré pasar".

Además, el internacional galo hizo un repaso a su estancia en Italia: "Llevo aquí un año y ha sido el futbolísticamente más bonito de mi carrera, vivo un sueño, después de las dificultades de los dos últimos años no me esperaba un crecimiento así de rápido, pero sé el jugador que soy y conozco mi calidad. Cuando llegué me dije: 'Quiero convertirme en el mejor lateral del mundo, sé que hay muchos fuertes en esa demarcación, pero puedo conseguirlo".

Finalmente, Theo le dedicó unas bonitas palabras a Maldini: "Se lo debo todo a Maldini, él apostó por mí, y también al trabajo de mis compañeros y a mi entrenador, que me están haciendo crecer".

"Para mí ha sido fundamental, cuando me llamó no tuve dudas, el Milan es el Milan. Y además era él, un campeón absoluto, sus consejos son valiosísimos", sentenció.