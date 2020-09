Thiago, encandilado por Anfield: "Liverpool tiene ese sentimiento familiar..."

El Liverpool ha cerrado un acuerdo para el traspaso de Thiago Alcántara, que llega procedente del Bayern de Múnich. El centrocampista internacional español ha firmado un contrato a largo plazo con los 'reds' y se convierte en el segundo fichaje del club en la ventana de fichajes, tras Kostas Tsimikas en agosto.

Sus primeras declaraciones como jugador del Liverpool fueron especiales: "Creo que es una sensación increíble. Estuve esperando este momento durante mucho tiempo y estoy muy, muy feliz de estar aquí".

Por otro lado, el canterano del Barcelona siente que se ha mimetizado con los de Klopp en la ambición por ganar. "Cuando pasan los años, intentas ganar tanto como puedas, y cuando ganas, quieres ganar más. Creo que este club también describe lo que soy. Quiero lograr todos los objetivos, ganar tantos trofeos como sea posible", explicó.

Y destacó "ese tipo de sentimiento familiar" que necesita y que ya tuvo en su etapa en el Bayern: "Nos gusta tener una relación muy cercana con el club y creo que sentiré esto, tendré este sentimiento, con este club también".

En total, Thiago llega con un bagaje extraordinario: ha ganado nueve títulos de liga, dos Champions y dos Mundialitos de Clubes con sus respectivos equipos anteriores, el Barcelona y el Bayern.

"Todo es más compacto y empezamos un poco más tarde, pero sigue siendo fútbol y creo que tenemos que mezclar todas las cosas grandes, todas las cosas buenas que tenemos. Ayudaré al equipo en faceta defensiva y ofensiva, y también en el aspecto mental", avanzó Thiago.

Y concluyó entre risas: "Los fans no están más emocionados que yo, ¡seguro que no! No se trata de decir palabras, se trata de hacer las cosas. Daré mi corazón en el campo a mis compañeros, al club y también a la afición".