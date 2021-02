Thiago, señalado en Inglaterra

El Liverpool atraviesa su peor momento deportivo desde que Jürgen Klopp llegase a Anfield. La nueva derrota ante el Leicester City descartó prácticamente al equipo de la lucha por la Premier y la Champions se presenta como la gran carta para salvar el año.

Las críticas arrecian en Merseyside y las mismas se ceban especialmente con la zaga y un centro del campo que no está dando la talla. Ahí, en la sala de máquinas, todas las miradas apuntan a un Thiago Alcántara que no está convenciendo.

La actuación del internacional por España ante los 'foxes' fue muy criticada por Jamie Carragher, toda una leyenda 'red', que se mostró indignado por el escaso trabajo defensivo del ex del Bayern de Múnich.

"El Liverpool estuvo espectacular hasta el 1-1 pero... ¡Thiago es un lastre defensivamente!", exclamó el ex futbolista inglés, que también cargó contra Alisson. "¡La capacidad de decisión del portero ha desaparecido en los dos últimos partidos!", agregó.

Carragher no fue el único en apuntar a Thiago. Otro ex jugador como Jermaine Jenas también señaló al centrocampista. "Pienso que no tiene piernas suficientes ahora mismo. Cuando tienes un eslabón, ya sea débil o fuerte, que falta en una cadena, todo se viene abajo. Thiago fue un componente débil para ellos sin el balón", sentenció en la 'BBC' el ex del Tottenham.