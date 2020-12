Thiago, honrado de estar en el mejor XI de 2020

El espectacular año de Thiago Alcántara en el Bayern de Múnich tuvo su recompensa. El centrocampista, que llegó para esta temporada al Liverpool, fue incluido en el mejor once de FIFPro.

"Es un honor estar entre estos monstruos del fútbol", dijo el internacional español en 'El Larguero' de la 'Cadena SER' horas después de conocerse el reconocimiento.

Thiago quiso hablar de aquellas personas que le han ayudado. "Creo que fui un alumno aventajado de Xavi, Iniesta, Puyol... luego de Ribéry, Robben, Lahm... se ha sumado un poco todo y luego a partir de ahí creas tu línea de trabajo", añadió.

Uno de los votos que se llevó fue de Robert Lewandowski, a la postre The Best a mejor jugador de 2020. "Los votos de un amigo no valen", bromeó Thiago cuando fue cuestionado por el polaco.

El ex del Barcelona explicó que la decisión de marcharse era por "las similitudes entre el Liverpool y el Bayern". Thiago, eso sí, no ha tenido continuidad por las lesiones, pero ya está preparado para volver.