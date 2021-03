Thiago no se imaginaba al Liverpool así "ni en nuestras peores pesadillas"

Thiago no se esconde. Sabe que el Liverpool no está al nivel que debería, al menos en la Premier League. En su comparecencia pospartido de después de apear al RB Leipzig de la Champions League, admitió que el periodo que viven los 'reds' no es nada fácil.

"Ha sido un período difícil para todos nosotros porque no esperábamos ni en nuestras peores pesadillas que estaríamos en esta posición en la Premier League, pero tratamos de rendir lo mejor que podemos y tratar de mejorar. Esta actuación es positiva para todos nosotros", afirmó.

Él, además, no ha sido de los más acertados mientras el conjunto de Jürgen Klopp avanzaba entre críticas de la prensa especializada y de la afición. Le costó adaptarse a Inglaterra y su entrenador salió al paso en rueda de prensa para dejar claro que todo lo malo que se dice de él es "m*erda".

Pero ¿tan mal está el Liverpool en la Premier como dice Thiago? Conviene echar un vistazo a la clasificación para comprobar que, en efecto, es cierto. Los 'reds' son octavos, por debajo de equipos a priori inferiores como el West Ham, a más de 20 puntos del líder, el Manchester City.