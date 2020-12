Thiago quiere volver a entrenar con el grupo antes de fin de año

Thiago quiere haber entrenado con el resto de sus compañeros al menos una vez antes de que comience 2021. Él mismo se puso esta meta cuando le preguntaron por ello los medios oficiales del Liverpool. Hay que recordar que lleva unos dos meses apartado de los terrenos de juego por un problema en la rodilla.

"No me pongo una fecha de regreso. Voy paso a paso. Trato de pensar como si tuviera una pared delante y me digo 'tienes que dar un paso atrás antes de poder avanzar'. Ahora estoy haciendo las cosas bien y tengo ganas de seguir avanzando para poder entrenar ya a final de año con el equipo", afirmó.

De paso, analizó el rendimiento del resto del equipo y su perspectiva desde lejos: "Están rindiendo muy bien no solo en la Premier, también en la Champions League. He tenido la oportunidad de conocer más sobre el club y sobre los jugadores desde fuera del campo".

Jürgen Klopp, su entrenador, también habló sobre su recuperación cuando le preguntaron en rueda de prensa. "Está acercándose poco a poco y va por buen camino, pero no le meteremos prisa, no podemos y no lo haremos porque no debe hacerlo. Por supuesto, es genial tenerle en el campo, entrenando, haciendo muchas cosas".

"Pero sigue sin estar en los entrenamientos grupales y ese es el paso final. Veremos cómo avanza este fin de semana con él en el campo y, entonces, la semana que viene, veremos si puede unirse al grupo. No lo sé ahora mismo al 100%. Hay unas pocas pruebas que debe pasar antes de tomar la decisión", concluyó.