Thiago se despide del Bayern

Despedirse no es fácil. A Thiago le ha costado decir adiós al Bayern, pero lo ha hecho este viernes.

"Sí, ha sido la decisión más difícil de mi carrera. He decidido cerrar esta etapa en este maravilloso club. Aquí, en el Bayern, he crecido y me he desarrollado como jugador en los últimos siete años", escribió en una misiva Thiago.

Nunca olvidará lo vivido en Múnich: "Victorias, triunfos, momentos felices y algunos también duros. Pero de lo que estoy más orgulloso es de haber llegado aquí como un joven jugador, lleno de sueños, y dejar el club con triunfos y muy identificado con el Bayern, su historia, su filosofía, una lengua nueva y otra cultura. Aquí he aprendido a amar y respetar una tradición, así que digo adiós, pero nunca lo voy a olvidar".

"Mi familia y yo hemos vivido momentos increíbles. Con vosotros, que tan bien me habéis tratado y tanto me habéis querido en el Bayern", dijo Thiago a la hinchada.

Explicó por qué se va. "Mi decisión está ligada únicamente al tema deportivo. Como jugador, quiero y necesito buscar nuevos retos para seguir creciendo, como ya hice cuando vine aquí. El Bayern estará siempre en mi corazón. Gracias eternas por todo, Bayern", finalizó.

Ahora, Thiago seguirá con su carrera en el Liverpool. Por él pagarán los 'reds' al Bayern alrededor de 30 millones de euros.