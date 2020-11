Thiago sigue de baja y no se reencontrará con Guardiola

Thiago y Pep no se verán. EFE

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, confirmó en rueda de prensa que lo más probable es que Thiago Alcántara no esté disponible para el partido de Premier League contra el Manchester City por lesión. Su ex entrenador de cuando estaba en el Barcelona y en el Bayern, Pep Guardiola, no le verá.