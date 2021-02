Thiago Silva atizó al PSG: "No me dieron ni un euro para que me quedara"

Thiago Silva decidió emprender una nueva aventura en la Premier League tras ocho temporadas en el PSG. Su contrato llegó a su fin y el central hizo las maletas.

En 'Four Four Two' reveló que el PSG no movió un dedo para que se quedara. "Nunca me ofrecieron ni una sola cosa. Ni siquiera me dijeron un 'Thiago, ¿aceptas un euro para quedarte con nosotros? Absolutamente nada, lo cual fue muy perturbador", dijo en la conocida revista.

Les acusó también de no haberle despedido cómo cree que merecía. "Hay algo peor que eso. Incluso en medio de la pandemia, con tres mases para planear mi adiós, no se nizo nada. Hombre... no estuve allí solo una temporada o unos meses, fueron ocho años como capitán y levantando trofeos", elevó la voz Thiago Silva.

Y dijo, además, que no fue el único al que se trató mal. "Me merecía mucho más respeto del que me dieron. También le pasó lo mismo a Cavani", soltó.

Tras esta retahíla de acusaciones, les dio las gracias. "Estoy totalmente agradecido por lo que viví allí. Quitando toda esta parte final, siempre me trataron bien todos", suavizó.

Contó que, en cierto momento, el PSG se lo pensó mejor e intentó que renovara, pero ya era tarde: "Le dije a mi agente que podía empezar a buscarme un nuevo club, pero que tenía prohibido decirme nada hasta después de nuestro último partido de Champions League. Tras la final contra el Bayern, me encontré con Al-Khelaïfi y me dijo que Leonardo quería hablar conmigo. Imaginé a lo que venía, pero mi mente ya estaba lejos del PSG".

Finalmente, la historia terminó con Thiago Silva en el Chelsea: "Tras la final de la Champions, mi agente me llamó y me dijo que tenía una oferta del Chelsea. Solo tenía dos días para decidirme. Acepté al día siguiente, antes de reunirme con Leonardo. Luego me preguntó si había fichado por otro club. Le dije que no, pero que le había dado mi palabra al Chelsea y eso valía más que todo el dinero del mundo", concluyó.

No es la primera vez que Thiago Silva contó que Leonardo intentó convencerle de que se quedara cuando ya tenía claro que se iba al Chelsea. "Me llamó y le dije que no", reveló hace apenas unos meses.