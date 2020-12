Thiago Silva rechazó ser segundo plato del PSG: "Leonardo me llamó y le dije que no"

Si algo caracteriza a Thiago Silva son sus principios. El veterano central brasileño de 36 años jugó la final de la Champions con el PSG, pero antes Leonardo, director deportivo del cuadro parisino, le comunicó que no contaba con él para el futuro. Así lo contó en 'Canal Football Club'.

"Leonardo me llamó, me dijo que no formaba parte del proyecto y que podía irme. Después de la final de la Champions, me llamó y me preguntó si había firmado con otro club. Le dije que no, pero que le había dado la palabra al Chelsea", subrayó.

El futbolista no entendió como el club por el que apostó tanto no le correspondió: "No puedes cambiar de opinión así y creo que lo hicieron después de la final de la Champions porque mostré mi calidad".

"Lo que me entristece es que estuve allí ocho años y fui juzgado por los últimos tres partidos. Todo lo que hice antes no importó. Para mí es triste tomar una decisión así, pero es fútbol. Así es como es. Ahora tengo que mirar hacia adelante y seguir trabajando para el Chelsea. Es un club que se lo merece", añadió.

El zaguero, que se quedó sin hueco en el PSG, firmó a coste cero en verano por el conjunto que ahora comanda Frank Lampard para ser el líder de la defensa.