Thiago Silva se gana un año más en la nave de Tuchel

El Chelsea y Thiago Silva estarían muy cerca de acordar una renovación por una temporada más para el zaguero brasileño, según publicó 'Express'. El central 'blue' llegó libre del PSG el verano pasado y firmó por una sola temporada.

Thiago Silva se hizo un hueco en el once de Lampard y tras la llegada de Tuchel esto no ha cambiado. Incluso el técnico alemán elogió algunas de sus mejores actuaciones. El central ha disputado 21 encuentros en lo que va de temporada, todos ellos como titular. Además, cuenta con dos goles en su cuenta particular.

El brasileño se encuentra actualmente recuperándose de una lesión en el muslo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego durante los últimos ocho encuentros que disputó su equipo. El preparador alemán confía en que esté disponible tras el parón internacional.

"Subía y bajaba las escaleras corriendo, estaba vestido como un joven de 28 años. Así que creo que todavía tiene camino por recorrer", dijo el entrenador alemán Thomas Tuchel en referencia al futuro de un Thiago Silva que parece tener cuerda para rato.