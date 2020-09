Thomas, decidido a irse al Arsenal, pero sin forzar su venta

El futuro de Thomas sigue en el aire, pero parece que empieza a aclararse. El ghanés habría decidido irse al Arsenal, pero sin presionar al Atlético para lograr su venta.

El Arsenal habría convencido a Thomas, según 'Mundo Deportivo'. Lo habrá hecho con una propuesta contractual ante la que el Atlético no puede competir, y quizá con un proyecto deportivo a más largo plazo, porque el próximo curso los 'colchoneros' jugarán Champions y los 'gunners', la Europa League, al haber ganado la FA Cup, tras naufragar en la Premier.

El citado medio, basándose en una información publicada por 'Goal' en Reino Unido, asegura que la marcha de Thomas al Arsenal depende de que se alcance un acuerdo entre el club londinense y el Atlético de Madrid.

Thomas, en un gesto que le honra, no forzará en absoluto la maquinaria, pero seguramente implique que su contrato, el cual expira en 2023, no volverá a ser renovado, y su cláusula, fijada en 50 millones, no se moverá.