Thomas volvía tras un mes, se lesionó y pidió el cambio en pleno gol en contra

El Arsenal no tuvo suficiente con irse perdiendo al descanso, sino que además perdió a su principal novedad del día, Thomas Partey. Justo cuando el ghanés volvía al once tras un mes lesionado, se volvió a romper.

Los 'gunners' llevaban una línea descendente desde que el centrocampista quedó 'k.o.' el pasado 8 de noviembre contra el Aston Villa. Una lesión en el recto femoral le tuvo fuera del terreno de juego y Arteta decía no saber cuándo volvería.

Aquello lo aseguró tres días antes, después del partido de Europa League contra el Rapid de Viena. Y contra el Tottenham, en un duelo trascendental para los 'gunners', Mikel Arteta recuperaba al fichaje estrella del verano.

Sin embargo, Thomas Partey apenas duró 45 minutos y además, dejó una escena rocambolesca. Aprovechando un ataque de su equipo, el mediocentro se acercó a la banda para pedir el cambio. Conversaba con su técnico cuando el Tottenham montó la contra del 2-0.

En las imágenes se ve cómo Arteta empuja a Thomas para que vuelva a ayudar en la acción que termina en el gol de Harry Kane, pero el ghanés apenas pudo trotar con una visible cojera y fue inmediatamente sustituido por Dani Ceballos.

Cuestionado por ello en rueda de prensa, Arteta lo lamentó: "No he visto la acción repetida, pero tiene una lesión y es en el mismo sitio, desgraciadamente. No sabemos cómo de grave es".

"Le intenté empujar, pero no creo que él supiera la gravedad de la situación cuando dejó su sitio, por lo que seguramente tenía mucho dolor. Ya no hay nada que podamos hacer para resolverlo", agregó sobre esa acción en el 2-0 del Tottenham.