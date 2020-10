Thomas y el reto de triunfar en la Premier

El mercado dejó varias bombas. Una de ellas, el fichaje de Thomas por el Arsenal. Todo el verano estuvieron los 'gunners' tras él y, el último día, se confirmó su llegada al Emirates Stadium.

"Siempre he trabajado duro y al final merezco todo lo que me está pasando", decía Thomas Partey cuando renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2023 y subió su cláusula de rescisión a los 50 millones de euros, depositados por el Arsenal para ficharlo.

Nadie quizá entonces, en marzo de 2018, intuía toda la dimensión que iba a alcanzar el medio centro internacional ghanés, que ha superado retos y retos hasta consolidarse como un titular casi fijo en cada planteamiento y cada proyecto desde entonces del entrenador argentino Diego Simeone. Era uno de los hombres fuertes en el once.

Un ejemplo, las palabras de Simeone en 2019: "Thomas es un jugador extraordinario, que si hubiera llegado del Manchester City o del United por el moreno que tiene de su piel estaríamos hablando de un jugador fantástico. Como vino de la cantera del club, es un jugador bueno. Yo lo considero como si vino del City o del United".

Para el Atlético, su marcha al Arsenal ha sido la sorpresa que no quería Simeone en el último día del mercado de fichajes, porque trastoca la planificación y la configuración de una plantilla a la que entra el uruguayo Lucas Torreira, pero la idea no es que fuera por Thomas, sino por Héctor Herrera o por Thomas Lemar, porque el medio centro ghanés ha sido y es una pieza básica en el esquema. Aún tiene un mes el club para buscar un recambio para él en el medio.

Hasta ese rol, Thomas ha superado una carrera de fondo, que le ha dirigido hasta los 188 partidos y 17 goles con el primer equipo rojiblanco, todos con Simeone como técnico, o hasta ser campeón de la Liga Europa y la Supercopa de Europa, ambas en 2018, o alcanzar la final de la Liga de Campeones en 2016 en San Siro, en Milán, donde además dispuso de minutos ante el Real Madrid. En suma, a ser, sobre todo, un titular hasta este lunes casi fijo en el Atlético.

La paciencia, la constancia y la insistencia, aparte de sus indudables cualidades en el medio centro, por su fortaleza, potencia, atrevimiento, capacidad para el pase vertical, tiro desde fuera del área y llegada, le han dirigido hasta su transcendencia actual en el equipo... Y a fichar por el Arsenal.

"El frío" de Majadahonda y la primera prueba con el Atlético

De niño jugó en tres equipos de su país: el Krobo Youth, el Revelation Fil y el Tema Youth. Y a los 17 años viajó desde Ghana a Madrid para probar ese mismo día en el Atlético... para quedarse.

"Llegué sobre las nueve de la mañana y a las siete de la tarde tenía que entrenar en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Hacía mucho frío. No estaba acostumbrado al frío. Tenía mis manos y mis pies congelados. Era otro mundo. Pero yo siempre pensando en positivo, siempre rezando, pidiendo que Dios me ayude a superar esta prueba y trabajando fuerte. Cada entrenamiento, como si fuera el último. Tenía mucha confianza y pasión para conseguirlo. No quería volver atrás, lo quería conseguir ya", rememoró en el pasado a 'EFE'.

El entonces entrenador del juvenil B del Atlético, Javi Baños, lo fichó para su equipo. Después pasó al juvenil A, en el que coincidió ya con su compañero hasta hoy en el medio centro Saúl Ñíguez y con Óliver Torres, hoy en el Sevilla; luego subió al filial y se marchó cedido al Mallorca para superar la etapa más difícil: el salto a la elite, cuando la exigencia y el ritmo determinan si se está preparado.

El ejemplo de Martí y Alfaron en el Mallorca

Era la temporada 2013-14. Y él tenía 20 años. "Me ayudó mucho. Nunca había jugado en Segunda División y en Mallorca había muchos jugadores que habían jugado en Primera. Aprendí mucho de ellos. De Pep Lluis Martí o Alfaro. De principio me costó mucho, porque hacía muchas faltas, perdía muchas pelotas y les veía a ellos tranquilos, tocando el balón sin perderlo...", expuso el centrocampista ghanés.

Siguió su ejemplo, aprendió y creció. Pronto, al curso siguiente, tuvo otro destino: el Almería. Ya en Primera División. "Tampoco fue fácil. Lo veía por la televisión y todo parecía fácil, pero el primer día que entrené con ellos corría más que ellos, pero ellos tocaban más pelotas que yo. Tenía que acostumbrarme, miraba cómo entrenaban y fui cogiendo el ritmo", rebobinó en palabras a 'EFE'.

"Al principio jugaba fácil. Les daba la pelota a mis compañeros y sólo presionaba. La segunda vuelta todo cambió. Tenía que demostrar que era capaz de hacer algo. Quería hacer goles y tener llegada, ser el 'box to box' que todo el mundo me decía. Quería demostrar que podía hacerlo. A partir de ahí, todo salió bien", explicó.

Con 22 años, en 2015, regresó al Atlético. Iba a ser un descarte en la pretemporada en la sierra segoviana, en Los Ángeles de San Rafael. Los primeros días, en las pruebas tácticas, ni siquiera jugaba en su puesto de medio centro, sino que complementaba como central la ausencia de futbolistas en esa posición en ese momento.

Su rendimiento convenció instante a instante a Simeone, que le ubicó ya de medio centro -ese mismo verano iba a salir Mario Suárez rumbo al Fiorentina-; un indicio de que probablemente había un sitio para él entre los elegidos para formar la plantilla. El primer paso. El segundo, el de su debut, costó más: se quedó fuera de la convocatoria por decisión técnica en 14 de los primeros 17 duelos de esa campaña 2015-16 y no tuvo minutos hasta el decimoctavo choque.

Los consejos de Gabi, Tiago y Filipe Luis

"Quería irme cedido a otro equipo cedido para mejorar y volver otra vez, pero mi padre y mi representante me decían tú tranquilo, que eres joven", recordó de aquel momento. En enero conversó con el club sobre su futuro más inmediato. "Me dijeron 'tú tranquilo, te necesitamos, no para este año o el año que viene, sino para muchos años'. Eso me dio más confianza para seguir trabajando", apuntó.

Ese curso, 2015-16, jugó 22 duelos, siete de inicio, con dos goles. El siguiente, 2016-17, fue parecido: 24 encuentros, nueve de titular, y un gol. Recibió los consejos de Gabi Fernández, el capitán entonces del Atlético y una leyenda hoy del club, que también tuvo primero que marcharse para triunfar; Tiago Mendes o Filipe Luis. "Tranquilo. A nosotros también nos ha costado", decían.

En la temporada 2017-18 su protagonismo se multiplicó. Previa conversación con Diego Simeone, eso sí. Le dijo que necesitaba jugar y que, si todo iba a ser similar al de las dos temporadas anteriores, prefería salir cedido para buscar minutos y volver. "Él me dijo: 'No. Ahora el equipo te necesita más. No podemos fichar".

Y en los últimos tres años ha sido un futbolista habitual en el once, prácticamente fijo: 50 duelos, 42 desde el principio, con cinco dianas, en 2017-18; 42 encuentros, 30 de inicio, con tres tantos, en 2018-19; 46 partidos, 39 de titular y cuatro goles el pasado curso; y los tres partidos, dos de inicio, esta campaña, la última suya de rojiblanco. Le aguarda ya otro desafío: el Arsenal.