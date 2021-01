Tielemans y Maddison, de 10: un pase para romper la defensa y un tiro para marcar sin ángulo

Tielemans y Maddison trenzaron la jugada que le valió al Leicester City para abrir la lata en su partido de la jornada 19 de la Premier League ante el Southampton. El primero asistió al segundo y este, con una definición sin complicaciones, demostró por qué está entre los mejores del campeonato.

El '8' se dio cuenta de que su compañero estaba tirando un desmarque hacia dentro del área y le habilitó con un bola rasa en profundidad. Le aplicó la potencia perfecta para que llegara en carrera, controlara, encarara a la portería y la destrozara de un zapatazo.

No se lio el '10'. En cuanto vio que no tenía ángulo para probar con un disparo colocado, suave o preciso, propuso un golpeo seco que mandó la bola a lo más alto de la puerta que defendía Mccarthy. Este, aunque levantó las manos, no llegó a tiempo para evitar el tanto.

Esta diana sirve para seguir atrayendo buenas sensaciones al Leicester. Los 'foxes', asentadísimos en la Premier League, son de los clubes que se encuentran en la disputa por el primer puesto de la clasificación. Si sigue derrochando calidad, el equipo podría dar la sorpresa como en aquella legendaria temporada.