Tiene 15 años y donará parte de su dinero a Common Goal

Marc Cucalón solo tiene 15 años, pero ha demostrado compromiso al unirse al proyecto Common Goal, en el que los futbolistas donan parte de su sueldo a diversas organizaciones que usan el fútbol como herramienta de cambio social.

El jugador, que pertenece al Cadete A del Real Madrid, explicó su decisión. "La causa te llama por sí sola. Todos podemos ayudar de un modo u otro independientemente de la circunstancia de cada uno, y cada uno a su nivel puede hacer que este mundo sea un poquito mejor", aseguró.

"El fútbol ha mejorado mi vida en todos los aspectos. Me está formando como persona, me enseña a trabajar en equipo, el afán de superación, el compañerismo, en no rendirse nunca. Por todo esto, el fútbol es mi pasión", explicó Cucalón.

Juan Mata fue el precursor de esta iniciativa que ya ha recaudado más de 22.000 euros, informó 'Marca', que se ha distribuido entre 27 ONG diferentes en 19 países distintos.

"Con la llegada de Marc, alrededor del 30% de los miembros de Common Goal tienen menos de 25 años. Nos genera mucha ilusión y energía ver cómo la nueva generación de futbolistas se involucra en la transformación social", dijo Jürgen Griesbeck, CEO y fundador de Common Goal.