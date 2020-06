"Tiene que morir alguien para darnos cuenta de la gravedad del racismo"

Es una de las voces más importantes en la lucha contra el racismo en LaLiga. Iñaki Williams ya denunció insultos por su color de piel y ahora, con los últimos acontecimientos en Estados Unidos, ha vuelto a alzar la voz.

"Parece que tiene que morir alguien para darnos cuenta de la gravedad de la situación. Siempre he dicho que al final los deportistas, gente con repercusión a nivel mediático, cuando sufrimos de racismo no nos lo tomamos tan mal como cuando lo sufren otros", aseguró el delantero del Athletic.

Manifestó Williams en 'Mundo Deportivo' que "los que realmente lo pasan mal es la gente que no tiene recursos, que no les dejan trabajar tranquilos, que no les dejan hacer la vida en paz".

No se explica el atacante cómo hay tantos casos de racismo en Estados Unidos "cuando los iconos de esas ciudades son de raza negra". "Sí que es cierto, también, que van contra los negros pobres, los negros de barrios humildes. Van contra ellos porque son más vulnerables".

"Aunque la gente blanca no lo sufra, pero si está y lo ve tenemos que intentar denunciarlo. El hacer oídos sordos también es racismo. Hay que intentar concienciarse todos de que el mundo tiene que ir a mejor, que ya no vivimos como primates, que somos personas y tenemos sentimientos y que tenemos que dar amor", explicó sobre ello.

Williams, con la retirada de Aduriz, se ha convertido en la principal referencia del Athletic. "Ojalá pueda acabar este contrato aquí y si puedo seguir más, mejor. Cuando renové era para acabarlo y ojalá poder colgar aquí las botas", confesó.

"El sueño de mi hermano y el mío van de la mano. Queremos jugar juntos en el primer equipo y ser una pareja letal. No hemos querido hacerle contrato hasta ahora porque mi hermano es dierente a mí e igual se le va la cabeza. Ahora que es un poco más maduro ya se le pueden contar las cosas. Se ha ganado que le hagan un buen contrato y si decidimos firmar, es porque se lo ha merecido", sentenció sobre Nico, su hermano menor, que el próximo año jugará en el Bilbao Athletic.