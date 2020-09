Tiene solo 16 años y ya le quieren 21 equipos, entre ellos Barça, City o PSG

Argentina es una mina de jóvenes talentos año tras año, pero los grandes clubes siempre esperan cazar a ese futbolista que puede ser diferencial al más alto nivel... y Álex Luna, un delantero que se puede desenvolver en cualquiera de las posiciones de ataque, sigue la línea de cumplir esa estela en el futuro.

Tal y como cuenta 'AS', que además ha hablado con el protagonista, el futbolista de 16 años, que está ahora en Atlético Rafaela, de su país, cuenta con el interés de muchos clubes europeos.

En España preguntan por él Barcelona, Atlético, Valencia, Sevilla y Villarreal; de Inglaterra le quieren Manchester City, Manchester United y Everton; en Italia tantean Juventus, Milan y Lazio; de Francia, Lille y PSG; y otros clubes como Bayern de Múnich, Benfica, Dinamo de Zagreb y Dinamo de Kiev están también en esa carrera.

Además, Álex Luna tiene otras opciones en Argentina antes de dar el salto tan pronto a Europa. Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo y Vélez quieren fichar a la joya de Atlético Rafaela, con el que se estrenará en el primer equipo en la segunda categoría de argentina con 16 años.

"Siento mucha ilusión y alegría porque todo mi esfuerzo para cumplir mis sueños me gustaría jugar en Europa. Es un salto para mí y para mi carrera. Iría a cualquier equipo. Admiro al Barcelona, Atlético y Real Madrid", relató a 'AS'.

Se ve reflejado en Neymar porque le gusta "la gambeta y el regate". Le gusta imitar al brasileño, al que puso por delante de Cristiano... pero no de Leo Messi.

Además, se dejó querer especialmente por el Atleti: "El Cholo es muy buen técnico, quién le diría que no. Me encantaría que me dirigiera él".