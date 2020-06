"Tiene todo el sentido que Götze se vaya del Borussia"

En unas declaraciones concedidas a 'Sky Deutschland', Jürgen Klopp quiso hablar sobre la salida oficial de Mario Götze del Borussia Dortmund, que se producirá este mismo verano.

Götze irrumpió en la élite del fútbol mundial de la mano de Klopp, cuando el entrenador alemán estaba al frente del Borussia, justo antes de aterrizar en el Liverpool.

"Si las cosas no se han acordado con un año de antelación, ya hay indicaciones de que quizás no renovará. Mario probablemente necesite jugar unos cuantos partidos seguidos. Necesita un club que no le haga sentir que debe cambiar el mundo en cada partido", comentó el conocido entrenador.

Y añadió: "Ahí, Götze volverá a jugar normal y volveremos a ver al antiguo Götze otra vez. Eso no es posible en el Borussia Dortmund en el momento actual con la calidad que hay en la línea ofensiva".

"Tiene todo el sentido que Mario se vaya del club, le deseo mucha suerte. Es un futbolista excepcional con un carácter excepcional, me gusta mucho", sentenció Klopp.