Tierney pidió disculpas por su peineta en los vestuarios

El Arsenal derrotó contra todo pronóstico por 2-0 al Manchester City y accedió a la gran final de la FA Cup 2019-20. Sin embargo, hubo un protagonista que eclipso la hazaña de los pupilos de Arteta en las redes sociales.

Y es que Kieran Tierney, que asitió a Aubameyang en el segundo y definitivo tanto del conjunto londinense, se situó en el centro de la polémica por una desagradable celebración.

El futbolista 'gunner' se realizó una foto en los vestuarios para conmemorar el triunfo y en la misma aparecía realizando una peineta a cámara, algo que los aficionados del City se tomaron como una ofensa.

Rápidamente, Tierney quiso aclarar todo y mediante una publicación en Twitter pidió disculpas públicas. "No me di cuenta de que se acabaría publciando la imagen. Fue una broma, Lamento mucho si alguien se ofendió, no era mi intención", sentenció el futbolista.