"Tigres, América o Cruz Azul podrían competir por la permanencia en España"

Fernando Morientes pasó por México como representante de la Genova International School of Soccer (GISS) y aprovechó la oportunidad para conversar sobre la Liga MX en unas palabras recogidas por 'Marca'.

Durante su intervención, el ex madridista habló del nivel de los equipos mexicanos y llegó a comparar su situación en la liga centrocamericana con la que vivirían de jugar en España. Y bajo su punto de vista, algunos serían capaces de pelear.

"Seguro que podrían competir. Cuando he jugado en Real Madrid tuve la oportunidad de medirse con Cruz Azul y con Necaxa en el Mundial de Clubes y son equipo que ponen las cosas muy difíciles porque el jugador mexicano como te había dicho compite muy bien", explicó.

"Ahora mismo me gustan Tigres, América y Cruz Azul. Son equipos que estoy convencido que competirían, no para ganar un título pero sí para mantener la categoría, eso habla bien de los equipos", añadió al respecto.

Por otra parte, Morientes se refirió a la situación que atravesará el campeonato a final de temporada, ya que no habrá descenso a la segunda categoría. Algo que no le convence en absoluto.

"Mi visión personal es que se desvirtúa un poco la competición. Si tú tienes un objetivo real de ganar la liga, un campeonato, y a mitad de este ves que ese objetivo no existe por estar a la mitad de la tabla, los jugadores no tienen nada por qué luchar, la relajación existe, la relajación entra a jugar", dijo.

"Me parece que es muy sano competir por algo, tener un objetivo pero saber que si no lo haces bien tienes un castigo. Y para los de la Segunda División o de divisiones de por debajo tengan una posibilidad de poder ascender, lo veo con mucha naturalidad porque está instaurado en todas las ligas. Si lo han hecho es por algo, no conozco la razón, pero en lo personal no me gusta", concluyó.