Tirón de orejas de Pastore a Neymar: "Podría haber dado más"

Pastore y Neymar compartieron vestuario en el PSG en la temporada 2017-18, así que el argentino es una buena fuente a la que recurrir para analizar al brasileño. Lo hizo en una entrevista con 'TyC Sports' en la que, dicho sea de paso, también le elogió.

"Sé que piensa que es el número uno en su cabeza y que tiene todo para hacerlo. Si está bien, puede ganar partidos solo. Podría haber dado más de lo que dio. Tiene la mentalidad y las cualidades para estar al nivel de Messi y Ronaldo, pero también es cuestión de estar en el lugar correcto en el momento adecuado", afirmó.

También coincidió con Ibrahimovic, del que dijo: "Es muy, muy fuerte, un delantero supercompleto. Tuve una gran química con él en el campo. Es un personaje, pero se comporta muy bien dentro del vestuario. Es el mejor capitán que he tenido porque lucha hasta la muerte por sus camaradas más allá de la arrogancia que muestra frente a las cámaras".

Y, de paso, habló sobre Totti, leyenda de su club actual: "Aquí es único. Totti es para la Roma lo que Maradona es para el resto del mundo. Ha hecho cosas increíbles. Es difícil que alguien pueda ocupar su lugar, no me gusta que me comparen con él, no me siento cómodo con esa comparación".