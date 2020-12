Tirón de orejas de Simeone por los gestos en los cambios

El Atlético de Madrid pasó de ronda en la Champions, en la Copa y en LaLiga continúa líder, de modo que el ambiente es muy positivo, salvo en algunas ocasiones.

En los últimos partidos se han visto reacciones que no han gustado al cuerpo técnico. Futbolistas como Joao Félix, Saúl, Luis Suárez o Marcos Llorente no aceptaron de buena manera sus cambios y dejaron gestos en la grada o en el banquillo que no pasaron desapercibidos.

Los cambios realizados por el Cholo no terminan de gustar y el argentino quitó hierro al asunto al decir, prácticamente, que es normal porque todos quiere jugar lo máximo posible.

Pero la cadena 'SER' ha informado de que Simeone y el capitán Koke han tenido que hablar con la plantilla para pedir que entiendan los cambios y que no dejen en evidencia las elecciones del entrenador públicamente con ese tipo de enfados.

El Cholo quiere que esos gestos se rebajen porque cree que genera polémica y crea un problema que no hay en el interior de la plantilla.