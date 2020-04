"Tocarle la espalda a Maradona me cambió la vida"

Luis Lobo participó, de forma activa, en el ascenso a Primera de Gimnasia de Jujuy en 1994. El ex futbolista, en 'Ole', explicó cómo le ha marcado la vida Diego Armando Maradona.

"Tocarle la espalda a Diego me cambió la vida. Fue en 1981, yo tenía 13 años y vino Boca a jugar a Jujuy. Justo me pusieron de recogepelotas. Mientras todos querían una foto o un autógrafo, a mí me alcanzó con acariciarle un hombro", confesó.

Lobo explicó la razón de por qué importó tanto. "Yo quería ser jugador y esa imagen la recuerdo como si hubiese sido ayer. Mi carrera no fue fácil. Diego, después de un 4-0 ya en Primera, me dijo: 'Lobito, después te mando una camiseta".

Además, Lobo recordó su paso por Gimnasia de Jujuy. "Le ganamos a Chacarita, con un golazo de mi hermano, e hizimos una campaña que no igualó River en la B y llegamos a Primera. Pero vivimos las malas", añadió.

"Hoy en día el club está esperando por no descender. Sería muy complicado si baja de categoría. Jujuy es chico y no te permiten perder. Me acuerdo que en aquel momento teníamos un grupo de jugadores que se mataba en el campo, porque muchos veníamos del ascenso", sentenció.