Actualidad del mercado inglés: Chelsea, United, City, Liverpool, Arsenal...

¿Qué excusa hay para no preparar la temporada que viene? La Premier está parada, pero los clubes ya diseñan el futuro, planean estrategias, estudian fichajes, hacen cuentas...

Chelsea

El Chelsea será uno de los equipos más activos, seguro. No hay día que no se publique un futbolista que interese a Frank Lampard. Aunque el técnico tiene una prioridad: renovar a Tammy Abraham.

El delantero inglés no termina de rubricar su renovación. El Chelsea intenta que estampe su firma en un nuevo contrato, pero, según informa 'The Athletic', el acuerdo todavía es lejano y no hay posturas cercanas.

El Chelsea otea otras posibilidades del mercado, y una de ellas podría ser la de Coutinho. Según el medio 'Lance', Coutinho gusta en Londres. Cedido por el Barcelona al Bayern, el mediapunta podría salir cedido de nuevo.

Manchester United

La irregular temporada en Old Trafford, aunque va a más, llevará al club a un desembolso importante. Bruno Fernandes ha aumentado las prestaciones de la plantilla, pero estiman gastos por encima de los 250 millones.

Hasta cuatro nombres de relumbrón han sido vinculados con el United recientemente: Maddison (Leicester), Koulibaly (Nápoles), Sancho (Dortmund) y Kane (Tottenham) hacen salivar a cualquier aficionado. El United los querría para el curso que viene. Otro jugador que estaría en la agenda por si no renueva con el Atleti es Saúl Ñíguez, según Mundo Deportivo.

El United, por cierto, podría hacer caja con la venta de Chris Smalling, que ha caído de pie en la Roma. Tasado en cerca de 30 millones, por 20 los italianos podrían hacerse con el defensa.

Manchester City

La sanción de la UEFA (aunque hay un recurso) contendría los refuerzos en el Manchester City. Grandes clubes ya apuestan por aprovecharse de la coyuntura. 'The Sun' revela que el PSG quiere a Mahrez pero la entidad 'skyblue' lo tasa en 90 millones. ¿Sería Saúl un posible recambio? 'Mundo Deportivo' señala que el City anda pendiente a su no renovación.

Arsenal

En el Arsenal también tratarán el capítulo de ventas. Hasta seis jugadores están nominados. Henrikh Mkhitaryan, cedido en la Roma, podría seguir el camino de Smalling. Antes deben satisfacer las demandas del Arsenal.

Liverpool

El campeón de Europa, recientemente eliminado de la Premier League, también planifica el futuro. Según 'BILD', el RB Leipzig ha mostrado interés en recuperar a Naby Keïta. El gran escollo es su coste de 50 millones.