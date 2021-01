Toda la verdad sobre el despido de Tuchel: "Había tensión con Leonardo"

El PSG arranca 2021 con nuevo entrenador. Atrás queda ya Tuchel. A partir de ahora será Pochettino quien lleve el timón del club francés.

Zsolt Löw, ayudante del ya ex entrenador del PSG, reveló cómo se enteraron del cese de Tuchel. "Nos lo dijeron el 23 de diciembre, después de ganar 4-0 al Estrasburgo. Leonardo nos dijo que no seguiría", contó a 'Nezmeti Sport'.

"Después de las dificultades del 2020, los éxitos históricos... Nos parecía incomprensible. Creo que fue un logro cerrar el año como lo hicimos, dejando a un lado las lesiones y el COVID-19", opinó.

Confesó que la relación Tuchel-Leonardo no era precisamente buena. "Quien haya seguido las noticias del equipo habrá oído que había tensión entre ellos. El mercado de fichajes no fue como nos habría gustado y eso generó diferencias entre varios dirigentes y el cuerpo técnico. El director deportivo, además, no compartía las mismas ideas que el entrenador. No me puedo meter en detalles, pero tenían puntos de vista difrentes en muchas áreas. Esto hizo que Leonardo pensara en trabajar en un futuro con otro cuerpo técnico. La relación no era sostenible a la larga", contó.

Cree que lo mejor era poner punto y final a esa relación: "Antes o después, el rendimiento iba a descender por esas diferencias. Si lo piensas, lo mejor era parar, decir adiós en lo más alto y con la mochila llena de grandes recuerdos".

Por último, habló sobre el papel de Al-Khelaïfi en la decisión de la destitución de Tuchel. "Tenemos muy buena relación con él. Aprecia nuestro trabajo y nuestros resultados, pero cuando trajo a Leonardo a París le dio carta blanca en todo lo relacionado con la parcela deportiva. El que decidió fue él. Al-Khelaïfi nos escribió para darnos las gracias por lo que conseguimos. Decía sentirse orgulloso por nuestra relación a nivel personal", concluyó.