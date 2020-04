Todas las confesiones de Higuaín tras sus errores con Argentina

El error es algo natural en la vida de los futbolistas. Pero ello no quita que duela. Higuaín fue consciente de ello, sobre todo, tras la Copa América del año pasado. En declaraciones a 'ESPN', analizó su rendimiento sobre el terreno de juego y las críticas que recibió. Estas son sus mejores frases.

Llegó a estar amedrentado por la lluvia de críticas: "Siempre me arrepentí de refugiarme y no salir a la calle por miedo a lo que me pudieran decir. La gente dice 'con la plata que ganan', pero los amigos no se pueden comprar. Yo paso navidades con gente distinta, quiero ver a mi mamá y se tiene que tomar 15 horas de avión".

"Claro que puedo pagar el billete, pero no la tengo a 10 minutos. La gente no lo ve eso. ¿Qué ve? Que la metas adentro de un arco, porque nos pagan para eso", contaba el delantero. "Jugué en las mejores ligas, los mejores equipos, tres Mundiales y Copa América... A los 5 años, no me imaginaba ni un 10% de esto y lo logré", explicaba.

Todo ello, para llegar a la siguiente conclusión: "¿Para qué me voy a preocupar de lo que dicen? Cuando empecé a entender eso, empecé a salir y vivir más. No es fácil que te digan 'este pibe no sirve más, este pibe es un fracasado, este pibe no puede jugar'... Eso es herir".

Respecto a sus actuaciones con Argentina, era incluso más específico: "Sí, es verdad, no logramos el objetivo. Pero, ¿fracasar? Llegar a tres finales no es fracasar... El que soñaba de chiquito con jugar a la pelota y no pudo ¿también fracasó?".

"Es una palabra enorme, pero bueno, total el que la dice no lo sufre", agregaba. En la famosa final del Mundial ante Alemania, cometió un fatal error ante Neuer: "Fue una jugada inesperada, me tocó estar ahí y, lamentablemente, no la pude concretar. Definí con lo primero que se me vino a la cabeza".

"Me agarra saliendo y de espaldas. Me la dio un defensor a 15 metros y, apenas me giré, tenía el arco enfrente... Se ve más fácil de lo que era", decía además. Le llegó a afectar tanto psicológicamente que se planteó dejar su carrera.

"Estuve a punto de dejar de jugar, pero mi madre me dijo que no, que siguiera. Si fuera por mí, lo habría dejado. Dejaba el fútbol, que es algo que amo, pero a ella la amo más. Me dijo que no iba a permitir que dejase por ella lo que amo", desvelaba.